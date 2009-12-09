Вирішується питання про «лужковські» квартири в Севастополі
Повідомив перший заступник голови СМДА
Спільна комісія Севастопольської міської державної адміністрації і Департаменту майна Уряду Москви сьогодні почала розглядати питання про передачу на баланс міста квартир, побудованих коштом російської столиці.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах преси та інформації Севастопольської міськдержадміністрації.
Коментуючи цю подію, перший заступник голови СМДА Володимир КАЗАРІН зазначив: «Наполегливість міської держадміністрації в цьому питанні дала результат - Уряд Москви погодився, що не може вважатися нормальною ситуація, коли офіцери, мічмани і службовці Чорноморського флоту РФ досі не можуть приватизувати квартири, в яких давно вже живуть їхні сім`ї».
Як повідомляв УНІАН, будівництво квартир в Севастополі за кошти російської столиці для військовослужбовців ЧФ РФ і членів їх сімей ведеться більше десяти років, і за цей час побудовано сотні квартир. Разом з тим, «лужковські», як їх називають, квартири, є службовими, а тому російські військовослужбовці після звільнення із служби вимушені з них виїздити. Останнім часом ця проблема спричиняє деяку соціальну напругу серед моряків ЧФ РФ.
Довідка УНІАН. Будівництво квартир в Севастополі за кошти російської столиці для військовослужбовців ЧФ РФ і членів їх сімей ведеться з 1994 року, і за цей час збудовано 37 багатоквартирних будинків.
За кошти Уряду Москви в Севастополі також побудовані Чорноморський філіал МДУ імені М.Ломоносова, школа №8 Міністерства оборони РФ, дитяча дошкільна установа.