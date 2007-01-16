Київська Пора готова повернутися під крило Кличка

Громадянська партія ПОРА готова розпочати переговори щодо повернення своїх представників до блоку Віталія Кличка Пора-ПРП в Київській міській раді, але лише при виконанні ряду умов. Про це сказав на прес-конференції в УНІАН депутат Київради, керівник Київської міської організації ГП ПОРА Сергій РУДИК.

Він зазначив, що після виборів блок став блоком Віталія Кличка і для партії ПОРА “це була неприйнятна позиція, оскільки таким чином втрачався колегіальний рівень прийняття рішень”. С.РУДИК зазначив, що партія готова “сідати за стіл переговорів” з приводу повернення до колишньої системи прийняття рішень, яка існувала під час березневих виборів 2006 року. За його словами, тоді існувала координаційна рада політичних сил, які входять до блоку, і рішення її були колегіальними.

С.РУДИК зазначив, що у випадку, якщо набуде чинності прийнятий Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо статусу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад», яким встановлюється імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування, то “наслідки звичайно будуть”, в тому числі і для Київської міської ради.

Голова політради ГП ПОРА Є.ЗОЛОТАРЬОВ підкреслив, що на сьогодні даний закон ще не діє, оскільки він не підписаний Президентом України. Він не виключає, що на закон буде накладено вето Президента України, а після подолання його Верховною Радою України потім ще може і бути звернення до Конституційного Суду щодо конституційності деяких його норм.

Є.ЗОЛОТАРЬОВ зазначив, що для партії такий закон “начебто вигідний”, оскільки буде посилено партійний контроль за депутатами - представниками партії в місцевих органах влади. Він в той же час зазначає, що, виходячи з інтересів територіальних громад, він не є позитивним, оскільки “тоді громадяни абсолютно не впливатимуть на депутатів, які представлені в конкретних місцевих радах”.

Член політради ГП ПОРА Олег ПОКАЛЬЧУК зазначив, що навіть після вступу даного закону в дію, процедура відкликання депутатів може бути розтягнута на 2-3 роки, оскільки виникнуть юридичні складнощі, зокрема, оскарження рішень в судах.