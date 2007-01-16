Місцеві суди збільшилися на 37 суддів (список)

Кількісний склад суддів місцевих судів збільшено на 37 одиниць.

Про це йдеться в Указі Президента України Віктора ЮЩЕНКА "Про внесення змін до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів”, підписаному сьогодні.

Згідно з документом, в Автономній Республіці Крим в м.Ялта затвердежно кількість суддів міського суду 15 (було 14), у Сімферополі у Залізничному районному суді та Центральному районному тепер буде по 13 суддів (було по 12). По одному судді додалось у Замостянському та Ленінському районних судах міста Вінниці – відповідно 11 та 16. У Дніпропетровській області у м.Новомосковськ збільшено кількість суддів до 12 в Новомосковському міськрайонному суді (було 11), у Жовтневому районному суді м.Дніпропетровськ до 12 (було 11), у Жовтневому районному суді м.Кривий Ріг до 10 (було 9) та зменшено на одного суддю - до 3-х - Покровський районний суд смт.Петриківка. У м.Донецьк Донецької області збільшено районні суди Кіровський до 13 одиниць (було 12), Куйбишевський до 10 (було 9).

У Житомирській області збільшено Овруцький районний суд м.Овруч до 8 одиниць (було 7) та у самому Житомирі Богунський районний суд тепер має 14 суддів (було 13).

У Запорізькій області у м.Бердянськ Бердянський міськрайонний суд отримав замість шістнадцяти 17 суддів, та на одного збільшено кількісний склад Енергодарського міського суду – тепер там працюватимуть 7 суддів.

У Київській області поповнилися судові корпуси м.Вишгород, зокрема, Вишгородський районний суд збільшився до 9 суддів (було 8), Києво-Святошинський районний суд – до 14 (було 12), Обухівський районний суд – до 8 (було 7).

У м Львові ще по одному судді отримали Залізничний районний (тепер 12) та Франківський районний (тепер 11) суди.

У м. Миколаєві Миколаївської області Ленінський районний суд тепер має 13 суддів (було 12), Центральний районний – 12 (було 11).

У м. Одеса поповнились також три районні суди: до 224 суддів Київський районний суд (було 23), до 29 Малиновський районний суд (було 27), та до 24 Суворовський районний суд (було 23).

По одному судді також додано до складу Кременчуцького районного суду в м.Кременчук – тепер там працюватиме 6 суддів; Суворовського райсуду м.Херсон - 15; Хмельницького міськрайонного суду м.Хмельницький – 28; Шевченківського райсуду в м.Чернівці – 10 та Деснянського райсуду м. Чернігова – 17 суддів.

У Києві на дві одиниці збільшено склади райсудів: Голосіївського райсуду до 20; Дарницького – до 23; Дніпровського – до 31.

Ще одним суддею також поповнився Нахімовський районний суд у м.Севастополь – тепер їх там працюватиме 10.