У Музеї УПА відкрили реконструйовану криївку та таборову каплицю

В Тернопільській області відкрили реконструйовану криївку УПА, таборову капличку та повстанську криничку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облради, урочистості відбулися за участі голови обласної ради Олексія КАЙДИ сьогодні в с. Антонівці Шумського району, де створено Музей УПА під відкритим небом. Криївку освятили десять священиків. Будувати її почали у червні і мали відкрити в кінці листопада, однак тоді урочистості відмінили у зв’язку з епідемією грипу.

Криївка повністю ідентична тим, в яких перебували вояки ОУН-УПА. У ній відтворено побут повстанців, виставлено експозицію зброї, друкарську машинку та багато автентичних речей з побуту вояків, знайдених у навколишніх селах.

Музей створено в урочищі, де діяв табір воєнної округи УПА «Волинь – Південь». Тут періодично відбуваються молебні за душі загиблих вояків. Відтепер при музеї діятиме таборова каплиця.

Після урочистого відкриття каплиці та криївки відбувся концерт, а військові пригостили учасників урочистостей кашею, приготовленою в польових умовах.