Податкова міліція вилучила майже 100 тонн металобрухту

На Кіровоградщині в результаті проведених оперативно-пошукових заходів податковою міліцією вилучено з незаконного зберігання близько 100 тонн чорного металобрухту.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції ДПА в області.

Зокрема, під час огляду відкритої території підприємства було виявлено факт зберігання металевого брухту. Поруч на залізничній колії стояв готовий до відправки вантажний вагон, заповнений відходами чорних металів. Посадові особи підприємства не змогли надати податківцям документи, які б підтверджували походження виявленого брухту, а також дозволи та ліцензії на здійснення відповідної діяльності.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає близько 120 тис. грн. Матеріали та вилучений товар передано до УМВС України в Кіровоградській області відповідно до підслідності.