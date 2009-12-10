На Львівщині листоноші розноситимуть пенсії разом із міліціонерами

У Львівській області усіх листонош, які розноситимуть пенсії, будуть супроводжувати дільничні інспектори міліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції начальник ГУ МВС України у Львівській області Василь ПІСНИЙ.

Він зазначив, що видав таке розпорядження після скоєного 7 грудня нападу на листоношу у Бориславі, коли невідомий з медичною пов‘язкою на обличчі вирвав з рук працівниці відділення поштового зв‘язку сумку, в якій було 15 тис. грн. для виплати пенсій.

«Ми маємо можливість забезпечити раз в місяць, під час виплат пенсій, листонош міліціонерами», - наголосив В.ПІСНИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня у Львові було пограбовано листоношу, яка розносила пенсії. Зловмисник вкрав 29 тис. 277 грн.