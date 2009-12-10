Завтра в Україні - сніг і ожеледь

Завтра в Україні очікується невеликий сніг, у Криму з дощем (у західних областях місцями невеликі опади).

На дорогах країни, крім крайнього заходу та півдня, подекуди ожеледиця, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с, у Криму окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, у східних, Чернігівській та Сумській областях до 9° морозу, вдень 0-5° морозу; у західній та південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла; на півдні Криму вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

У Київській області у п’ятницю очікується невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.