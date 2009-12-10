Облгази вимагають відмінити рішення КМУ, якими "прикривається рейдерство"

Працівники газових господарств України зібрали понад 50 тис. підписів з вимогою до органів влади усунути посередницьку структуру ДП «Нафтогазмережі».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Профспілки працівників газових господарств України Олег АГРБА сьогодні на мітингу під будівлею Національної комісії регулювання електроенергетики (НКРЕ).

«Кампанія стартувала на початку тижня. На сьогодні під зверненням трудових колективів підписалося понад 50 тисяч працівників. Найближчим часом вимоги до органів влади підтримають практично всі газівники країни. Ми наполягаємо на скасуванні постанов Кабінету міністрів №775 і №1241, якими прикриваються рейдерські атаки на газові господарства», - зазначив О.АГРБА.

При цьому він додав, що «сьогодні ми пікетуємо НКРЕ, оскільки саме цей орган за останні півтора року свідомо не переглядав тарифи обл- і міськгазам, фактично доводив галузь до банкрутства. Зрозуміло для чого це робилося. Треба було знищити створювану десятиліттями систему, щоб розчистити шлях для нового посередника - «Нафтогазмережі», - заявив голова галузевої профспілки.

О.АГРБА вважає, що чиновники НКРЕ мають понести відповідальність за техногенну ситуацію у Вінницькій області.

«Наприкінці листопада, не маючи законних підстав, кулуарно комісія відбирає ліцензію у компанії «Вінницягаз» і віддає її філіалу «Нафтогазмережі». Сьогодні в області працюють два аварійні номери – 04 і 10-04, люди одержують по дві розрахункові книжки, і при цьому не розуміють, хто приїде до них на виклик у разі аварійної ситуації – філіал чи облгаз. Хто в такому разі відповідатиме, якщо стануться аварії? Чиновники НКРЕ, Кабінет міністрів, "Нафтогаз"?», - запитав він.

Також О.АГРБА заявив, що керівництво НАК «Нафтогаз України» відмовилося від узятих на себе зобов`язань перед профспілками.

«Згідно з протоколом домовленостей керівники НАК, особисто Олег ДУБИНА, брали на себе зобов`язання, що створення нової структури не приведе до безробіття в галузі. Ціну обіцянкам ми бачимо на прикладі створеного вінницького філіалу «Нафтогазмережі», де штатні нормативи припускають майже дворазове зменшення чисельності персоналу порівняно з облгазом», - додав голова профспілки.

Нагадаємо, 9 грудня Профспілка працівників газових господарств України заявила про те що, з 10 грудня в Україні стартує безстрокова акція протесту. Основні вимоги від органів влади: вжити термінові заходи для поліпшення стану газових мереж у країні і не допустити зростання аварійності, терміново переглянути тарифи на послуги компаній з газопостачання і газифікації, припинити злочинні експерименти в галузі під час опалювального сезону через створення нового незаконного посередника – «Нафтогазмережі».

Після цього прес-центр НАК «Нафтогаз України» заявив, що вважає неприпустимим використання деякими керівниками профспілок трудових колективів газових підприємств в акціях протесту, оскільки для цього не існує ніяких передумов.

За повідомленням компанії, згідно з протоколом домовленостей між НАК «Нафтогаз України» і Профспілкою працівників газових господарств України від 6 жовтня 2009 року «Щодо вирішення соціальних питань, що стосуються працівників відкритих акціонерних товариств, які будуть прийняті на роботу в ДП «Нафтогазмережі», всі працівники облгазів, які будуть вивільнені у зв`язку з передачею державного майна, будуть працевлаштовані в ДП «Нафтогазмережі».

НАК «Нафтогаз України» також вважає, що заявлена акція протесту є черговою спробою так званих «офшорних» власників деяких облгазів і їх підлеглих зберегти контроль над підприємствами і запобігти реформуванню внутрішнього газового ринку в цілому.

Довідка УНІАН. ДП «Нафтогазмережі» – дочірнє підприємство НАК «Нафтогаз України», створене відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про підвищення ефективності управління державним майном газорозподільних мереж» від 10 червня 2009 року №775. Діяльність підприємства спрямована на забезпечення безпеки споживачів природного газу, виконання Закону України «Про трубопровідний транспорт», підвищення контролю за модернізацією газопроводів та їх ефективного використання.