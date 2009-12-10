Тігіпко: металургії потрібна держпідтримка, але не така, як нині

Підприємства гірничо-металургійного комплексу як основні постачальники валюти в Україну потребують державної підтримки, наголошує кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО.

Про це він сказав на прес-конференції після відвідування ОАО «Арселор Міттал Кривий Ріг», повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА.

За його словами, ця підтримка повинна полягати не в податкових пільгах і заморожуванні тарифів, а насамперед - у забезпеченні внутрішнього попиту на їх продукцію. «Це досягається запуском масштабних інфраструктурних проектів, зокрема - будівництво та реконструкція доріг, житла, аеропортів і т.д. В результаті ми отримаємо нові робочі місця, додаткові надходження в бюджет і можливості залучати інвестиції», - сказав С.ТІГІПКО.

Також він згадав про проблему неповернення підприємствам ПДВ. «Лише по цьому підприємству більше 650 мільйонів гривень невідшкодованого ПДВ - і це гальмує реалізацію багатьох програм, в тому числі й інвестиційних», - підкреслив С.ТІГІПКО.