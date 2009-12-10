Жінка прикувала себе до батареї в Севастопольскій адміністрації

Мешканка Севастополя сьогодні в другій половині дня прикувала себе до батареї центрального опалення у коридорі міської державної адміністрації, вимагаючи негайної установки їй безкоштовного газового котла.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Севастопольської міської держадміністрації, всі спроби конструктивного діалогу жінка відкидала.

«Оскільки громадянка Р. поводилася зухвало провокаційно, неадекватно, погрожувала накласти на себе руки, на місце події виїхали представники правоохоронних органів», - повідомили у прес-службі, додавши, що на даний час життя жінки поза небезпекою, проте стан її психічного здоров`я викликає занепокоєння.

Причини того, що сталася, а також дійсні наміри громадянки Р. з’ясовують фахівці, повідомили у прес-службі.

Як стало відомо УНІАН з джерела в правоохоронних органах, представники МНС, міліції і прокуратури, які прибули на місце події, від`єднали жінку від батареї, після чого її було доставлено до Ленінського райвідділу міліції. Співбесідник агентства також повідомив, що жінка, окрім того, що прикувала себе до батареї, ще і облилася горючою рідиною, проте підпалити себе не встигла.