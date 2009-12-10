Кабмін виділив 239 млн. грн. Держдепартаменту виконання покарань

Кабінет міністрів України виділив 239,048 млн. грн. коштів Стабілізаційного фонду для Державного департаменту виконання покарань на безповоротній основі.

Про це йдеться у відповідній постанові від 8 грудня 2009 р. № 1327, оприлюдненій на офіційному урядовому порталі.

В документі зазначається, що кошти будуть виділені для оплати Держдепартаментом з питань виконання покарань енергоносіїв, послуг з водопостачання і водовідведення та виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби.

Передбачено, що для цього будуть використані кошти надходжень до Стабфонду від цільового розміщення державних цінних паперів, а у разі їх недостатності - за рахунок надходжень від приватизації державного майна і від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації, або залишків нерозподілених коштів.