2009 рік може стати рекордно низьким за кількістю розлучень

2009 рік може стати рекордно низьким за кількістю офіційно розірваних в Україні шлюбів, повідомив міністр юстиції Микола ОНІЩУК з посиланням на статистичні дані органів реєстрації актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, протягом 11 місяців 2009 року в Україні було розірвано 134 226 шлюбів, і це найнижчий показник за останнє десятиріччя. Так, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, коли було розірвано 166 155 шлюбів, кількість розлучень поточного року зменшилася на 20%.

Триває також тенденція до значного перевищення кількості зареєстрованих шлюбів над кількістю розлучень. Попри те, що у 2009 році, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, спостерігається зменшення реєстрації шлюбів на 1,47%, кількість одружень перевищує кількість зареєстрованих розлучень на 56%.

Найміцніші шлюби традиційно фіксуються в Закарпатській області. Так, з початку 2009 року в Закарпатті на кожні 4 шлюби припадало лише одне розлучення.

Три шлюби до одного розлучення реєструвалися у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій областях та у Києві.

У решті регіонів з початку 2009 року на кожні два шлюби припадало приблизно одне розлучення.