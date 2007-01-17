Промисловість України наздогнала 1990-ий рік

В Україні в 2006 році рівень промислового виробництва досяг рівня 1990 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив перший віце-прем`єр-міністр України, міністр фінансів Микола АЗАРОВ під час зустрічі з представниками місцевих органів влади.

За його словами, за підсумками 2006 року промвиробництво склало 100,8% проти показника 1990 року. При цьому М.АЗАРОВ зазначив, що на сьогодні на достатньо низькому рівні залишається обсяг виробництва сільськогосподарської продукції. У 2006 році він склав 63% від рівня 1990 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні промислове виробництво в грудні 2006 року проти грудня 2005 року зросло на 12%, у січні-грудні проти аналогічного періоду минулого року - на 6,2%.

Промислове виробництво в Україні у січні-грудні 2005 року зросло на 3,1%, у грудні проти грудня 2004 року зростання склало 5,3%.