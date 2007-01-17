Лікарська помилка призвела до ампутації руки двомісячної дівчинки

Прокуратура Прикубанського округу Краснодара (Російська Федерація) порушила кримінальну справу про лікарську помилку, яка призвела до ампутації руки у двомісячної дівчинки.

“31 грудня новонароджену з діагнозом "коклюш" у тяжкому стані привезли з районної лікарні до Краснодара в краєву дитячу інфекційну лікарню", - розповів співрозмовник агентства.

За його словами, для введення ліків дівчинці встановили катетер. Через невдалу катетеризацію в плечовій артерії утворився тромб. "Маляті ставало дедалі гірше. Спроби 3-5 січня врятувати хвору руку успіху не мали. Враховуючи це, лікарі пішли на ампутацію вмираючої кінцівки", - сказав співрозмовник агентства.

Тепер дитина в реанімації дитячої клінічної лікарні.

"Передноворічна ейфорія стала важливіша, ніж тяжке захворювання дитини. Не бажаючи псувати собі свято, вони не надали екстреної допомоги і забули про лікарський борг", - навели в прес-службі слова губернатора Кубані.

Відомий дитячий лікар і член Громадської палати Росії Леонід Рошаль, коментуючи, сказав в ефірі телеканалу НТВ, що подібні помилки украй рідкісні.

"Сталася така помилка, коли ліки стали вводити не у вену, а в артерію. Це буває, але буває вкрай рідко, і так, щоб дійшло до ампутації руки... Не пам`ятаю такого", - зазначив він. "Я дуже боюся свят, тривалих вихідних. Для медиків, які працюють у швидкісному режимі, свят не існує, хоча це, звічно, складно. Можливо, цей елемент якоюсь мірою тут і відіграв свою роль", - додав Рошаль.

РІА "Новости"