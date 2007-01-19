Ющенко оцінив заслуги Безсмертного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вручив державні нагороди з нагоди Дня Соборності України.

Як передає кореспондент УНІАН, звання Герой України (посмертно) присвоєно народному депутату Юрію Оробцю та Олексію Гірнику, який 21 січня 1978 року на Тарасовій горі у Каневі вчинив акт самоспалення проти тоталітарного режиму. Крім того, звання Герой України присвоєно раднику Президії НАНУ Юрію МИТРОПОЛЬСЬКОМУ

Ю.Оробцю і Ю.МИТРОПОЛЬСЬКОМУ звання присвоєно із врученням Ордену Держави. Нагороду Ю.Оробця отримала вдова Неоніла ОРОБЕЦЬ, нагороду О.Гірника отримав син - народний депутат України Євген ГІРНИК.

Орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня нагороджено народного депутата України Анатолія КІНАХА.

Крім того, Президент вручив орден Князя Ярослава Мудрого V ступеня, серед інших, голові правління Центральної спілки споживчих товариств України Станіславу БАБЕНКУ, народному депутату України Лілії ГРИГОРОВИЧ та генеральному директору акціонерного товариства «Укрпромінвест» Олексію ПОРОШЕНКУ.

Орден “За заслуги” I ступеня, серед інших, отримали колишні народні депутати України Іван ЗАЄЦЬ та Анатолій РАХАНСЬКИЙ, ІІ ступеня – ректор Національного авіаційного університету Віталій БАБАК, народний депутат України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО, актор Національного академічного драматичного театру ім. Франка Анатолій ХОСТІКОЄВ.

Орден “За заслуги” ІІІ ступеня отримали артист Національного академічного драматичного театру ім. Франка Богдан БЕНЮК, триразовий володар звання «Найсильніша людина планети» Василь ВІРАСТЮК, народний депутат України Михайло ВОЛИНЕЦЬ та інші.

Також Президент присвоїв звання “Народний артист України”, “Народний художник України”, “Заслужений діяч мистецтв України”, “Заслужений діяч науки і техніки України”, “Заслужений журналіст України”, “Заслужений працівник культури України”, “Заслужений художник України”.