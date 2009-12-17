Підозрюваний у вбивстві п'ятикласниці виявився охоронцем

У Донецьку затриманий чоловік, який підозрюється у здійсненні вбивства дівчинки-п`ятикласниці, виявився охоронцем одного із супермаркетів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зі зв`язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області з посиланням на інформацію начальника Донецького міськуправління міліції Віктора ДУБОВИКА.

Він нагадав, що кілька днів тому до чергової частини Калінінського райвідділу міліції звернулася мешканка Донецька із заявою про зникнення 10-річної дочки (раніше помилково називався 11-річний вік дівчинки – УНІАН), яка навчається в 5-му класі гімназії. Школярка пішла у гості до своєї подруги, і додому не повернулася.

За словами В.ДУБОВИКА, до активних пошуків дитини були залучені співробітники практично усіх служб райвідділу, міського управління міліції і їх колеги з кримінального розшуку обласного ГУ МВС. Наступного дня на горищі одного з будинків по проспекту Дзержинського було знайдене тіло дівчинки зі слідами згвалтування. Причиною смерті стала механічна асфіксія. Огляд місця і деякі деталі дозволили оперативникам висунути версію про те, що злочин був вчинений не на місці виявлення тіла, а десь поблизу, можливо, у квартирі. Увечері цього ж дня оперативники затримали підозрюваного у здійсненні злочину – 45-річного мешканця будинку, що працює в службі охорони одного із супермаркетів, повідомив В.ДУБОВИК.

Було встановлено, що, дійшовши до будинку подруги, дівчинка намагалася зателефонувати їй з мобільного, проте на рахунку закінчилися гроші. Зловмисник, що проходив поруч, запропонував допомогти дитині і запросив її до себе додому, щоб вона змогла зателефонувати. Там чоловік згвалтував дівчинку і, приховуючи сліди злочину, виніс тіло на горище.

Слідство у справі продовжується, додав начальник Донецької міської міліції.