Міноборони і ЧСЗ підписали контракт на будівництво 10 корветів

Міністерство оборони України підписало державний контракт з Державною акціонерною холдинговою компанією «Чорноморський суднобудівний завод» на будівництво серії військових кораблів класу "корвет".

Як передає кореспондент УНІАН, з боку Міноборони контракт підписав директор Департаменту із закупівлі озброєнь і військової техніки МОУ Володимир ГРЕК. З боку ДХК "ЧСЗ" контракт підписав генеральний директор заводу Дмитро МОРДОВЕНКО.

Як раніше повідомляв В.ГРЕК, всього до 2026 року на ЧСЗ планується побудувати 10 корветів. При цьому представник Міноборони уточнив, що закладка першого корабля буде здійснена в 2010 році, а його побудови буде завершено до кінця 2012 року.

«Другий корвет ми плануємо добудувати в 2014 році, третій – в 2016 р., четвертий корабель буде спущено на воду в 2017 році», - сказав В.ГРЕК.

За його словами, під час будування першого корабля буде відпрацьована технологія, що дозволить прискорити терміни спорудження решти корветів.

«Решта три корабля будуватимуться фактично одночасно, що дозволить забезпечити оптові закупівлі металу і комплектуючих для їх будівництва, а також оптові постачання озброєнь для цих кораблів. В результаті, буде значно зменшено фінансове навантаження на державу», - сказав представник Міноборони.

На думку В.ГРЕКА, оптимізації витрат на реалізацію проекту з будування корветів сприятиме і той факт, що ЧСЗ розташований в Миколаєві, де так само розташоване Казенне підприємство “Дослідно-проектний центр кораблебудування”, яке проектувало корабель, і “Зоря”-“Машпроект”, яке виготовлятиме двигуни для корветів.

“Всі знання і досвід, все, що пов`язане з кораблебудуванням, все це пов`язано з містом Миколаїв. Наявність в одному місті науково-дослідних і навчальних установ і виробничих підприємств дозволить лише на транспортних витратах і відрядженнях заощадити близько 1 мільярда гривень», – зазначив В.ГРЕК.

Він також сказав, що велике значення для проекту має місцеположення Миколаєва. «Місто розташоване в глибині території України на достатній відстані від державних кордонів. Миколаїв має власний вихід у море і при цьому стоїть на річці, що сприятливо позначиться на зберіганні кораблів. У прісній воді збереження корпусу корабля забезпечується значно довше, ніж у солоній морській воді», – зазначив В.ГРЕК.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою створення кораблів класу «корвет», на Чорноморському суднобудівному заводі до 2026 року планується побудувати 10 кораблів класу «корвет».

У будівництві кораблів братимуть участь близько 30 вітчизняних підприємств. Озброєння для українських корветів поставлятимуть французькі компанії DCNS, MBDA, Eurotorp.

У 2010 році на виконання робіт з будівництва першого корабля з Державного бюджету буде виділено близько 180-200 млн. грн. Фіксована ціна будівництва одного корвета визначатиметься через місяць після здачі першого корабля.

За словами В.ГРЕКА, прогнозна ціна першого корабля становить близько 250 млн. євро. «Перший серійний корабель має коштувати близько 210 млн. євро, тоді як в Європі вартість подібних кораблів становить близько 300 млн. євро», – зазначив він.

Довідка УНІАН. У грудні цього року Державна акціонерна холдингова компанія «Чорноморський суднобудівний завод» виграла конкурс на спорудження серії військових кораблів класу «корвет» для Військово-морського флоту України.

ДАХК «Чорноморський суднобудівний завод» – одна з найбільших суднобудівних верфей України. Виробничі потужності заводу дозволяють виконувати замовлення на проектування, будівництво і ремонт суден будь-якої складності, аж до авіаносних крейсерів і супертанкерів, і комплектувати їх за бажанням замовників.

90,25% акцій підприємства володіє ВАТ «Херсонський суднобудівний завод», який наприкінці 2007 року придбав цей пакет акцій у ВАТ «Судмашпром» (м. Миколаїв) на умовах узгодженого з Фондом держмайна України і Антимонопольним комітетом договору купівлі-продажу.

Херсонський суднобудівний завод і Чорноморський суднобудівний завод входять до складу суднобудівного холдингу ЗАТ «Смарт-холдинг», що формується.