У Академії держуправління новий президент

Перший заступник глави Секретаріату Президента Юрій ЄХАНУРОВ представив нового керівника навчального закладу Юрія КОВБАСЮКА у ході конференції, що відбулася в Національній академії з нагоди офіційного відкриття проекту Twinning ЄС щодо підтримки розвитку та вдосконалення системи підготовки держслужбовців в Україні. Основним виконавцем зазначеного проекту від України є Національна академія державного управління, від країн ЄС - Французька та Польська школи держу правління, повідомили у прес-службі Президента України.

Ю.ЄХАНУРОВ нагадав, що Ю.КОВБАСЮКА призначено на посаду керівника Національної академії державного управління при Президентові України указом глави держави від 11 грудня 2009 року.

Побажавши президентові академії успіхів у роботі, Ю.ЄХАНУРОВ особливо відзначив, що початок його діяльності на цій посаді збігся в часі зі стартом перспективного проекту. Перший заступник глави Секретаріату, зокрема, високо оцінив проект у контексті євроінтеграції України. На його переконання, проект також «допоможе нам краще опанувати систему державного управління».