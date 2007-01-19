На Тернопільщині без світла залишаються 45 населених пунктів

У Тернопільській області без електропостачання залишаються 45 населених пунктів, знеструмлених внаслідок негоди в ніч на 19 січня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник головного інженера з розподільчих мереж ВАТ «Тернопільобленерго» Роман ДОРОШ, всього через сильні пориви вітру в області було знеструмлено 96 населених пунктів. За його слів, найбільше від стихії постраждали Зборівський та Чортківський райони, де зараз знеструмлено по 18 населених пунктів.

Над ліквідацією наслідків стихії зараз працює 49 бригад енергетиків у складі 156 осіб та 55 одиниць техніки. Енергетики не виключають подальших відключень трансформаторних підстанцій, оскільки, за прогнозом метеорологів, циклон, який зумовив сильні пориви вітру, пробуде над Україною ще добу.