У Криму - штормове попередження
10:55, 19 грудня 2009Суспільство
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Похолодання, вітер до -20 метрів на секунду
Штормове попередження, оголошене у Криму у середині тижня, подовжене до понеділка, 21 грудня.
Як повідомила сьогодні прес-служба кримського управління МНС, з 19 до 21 грудня на території автономії у зв`язку з південним циклоном очікуються сильний сніг з дощем, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, пониження температури повітря, посилення швидкості вітру до 15-20 метрів на секунду.
Проїзд по дорогах Криму вільний, зокрема – в районі Ангарського і Грушевського перевалів.
Як повідомляв УНІАН, у середу кримське відомство МНС прогнозувало різке погіршення погодних умов на півострові з 16 до 19 грудня і оголосило штормове попередження.
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