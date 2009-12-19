З трьохсот вищих чиновників 10-15 мають підроблені дипломи

З приблизно трьохсот чиновників високого рангу, що перевіряються щорічно управлінням держслужби, 10-15 надають недостовірні документи про вищу освіту.

Про це в інтерв’ю газеті "Дзеркало тижня" заявив начальник головного управління Державної служби України Тимофій МОТРЕНКО.

«Якщо в рік ми перевіряємо близько 300 чоловік, то з них 10-15 мають недостовірні дипломи. І це на рівні, де призначення здійснюють Президент і Кабмін. А якщо спробувати екстраполювати ці цифри на більш ніж сорок тисяч чоловік, які щорічно поступають на держслужбу на всіх рівнях? Напевно, там теж будуть проблеми. І цифри будуть інших порядків», - сказав він.

При цьому Т.МОТРЕНКО підкреслив, що всебічна перевірка громадян, що претендують на державні посади, є визнаною загальносвітовою практикою.

«Цивілізований світ давно не може уявити собі вступ людини на будь-яку державну посаду без попередньої перевірки відомостей про неї. Суспільство має право знати все про цю людину. Йому небайдуже, яке в майбутнього прем’єра здоров’я, наскільки правдиві дані про освіту помічників президента, був колись засуджений голова адміністрації чи ні, які в нього доходи», - констатував Т.МОТРЕНКО.