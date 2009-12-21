Податківці конфіскували 832 золоті прикраси

У Херсоні податківці припинили підпільну торгівлю ювелірними виробами і конфіскувала 832 золоті прикраси на загальну суму близько 1,4 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової адміністрації в області.

Співробітники податкової міліції Херсонської області виявили у Херсоні ювелірний магазин, який належить місцевому приватному підприємцю. Магазин функціонував без відповідної ліцензії на цей вид діяльності, що суперечить вимогам Закону "Про ліцензування деяких видів господарської діяльності".