На Київщині триває вирубка лісів

Представники громадських організацій Луганської області написали відкритого листа кандидату на пост Президента України Віктору ЯНУКОВИЧУ, в якому висловили здивування й обурення роботою його штабістів зі створення видимості підтримки свого кандидата громадськістю Луганщини.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі БЮТ.

Як наголошується в листі, 22 грудня під час візиту В.ЯНУКОВИЧА до Луганська було організовано зустріч кандидата в президенти «із нібито підтримуючими його представниками луганської інтелігенції та громадськими діячами».

На думку авторів звернення, «члени організацій, присутніх на зустрічі, є кишеньковими організаціями місцевої влади. Їхні керівники знаходяться на зарплаті в обласній й місцевих радах, одночасно будучи депутатами цих рад від Партії регіонів, мають теплі офіси, й відповідно, є частиною адмінресурсу, який «регіонали» завжди використовували в нашій області».

Лідери громадських організацій, які підписали відкритого листа, вважають, що бажання спекулювати на громадськості, принесе лише шкоду й без того стрімко падаючому рейтингу В.ЯНУКОВИЧА на Луганщині.

На їхню думку, псевдофорум проходив «на противагу Народним Зборам Луганщини, що відбулися 12 грудня в тому ж Драматичному театрі, де 60 незалежних громадських організацій висловили свою підтримку кандидату на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО».

«Організатори бутафорських зборів прагнуть переконати В.ЯНУКОВИЧА, що «Луганщина переконань не змінює», але луганці бачать, як місцева влада в особі Партії регіонів піклується про них. Вирубка зелених насаджень, дерибан землі, захоплення прибудинкових територій, крадіжка й неефективне використання бюджетних коштів, необгрунтовані тарифи, хабарі й незаконна приватизація – все це результати господарювання на Луганщині членів команди кандидата в президенти В.ЯНУКОВИЧА», - йдеться в заяві.

Незалежні громадські організації Луганщини заявили рішучий протест проти адміністративного тиску на виборців із використанням заангажованих керівників громадських об`єднань. Члени цих організацій вже давно розчарувалися як у місцевих представниках Партії регіонів, що повністю окупувала місцеву владу на Донбасі, так і в лідері цієї партії В.ЯНУКОВИЧІ, наголошується в зверненні.

За інформацією прес-служби, звернення підписали представники таких громадських організацій: Народні збори Луганщини, Обласний союз захисту прав жителів гуртожитків, Народний фронт Луганщини, Незалежна профспілка таксистів, Громадський контроль, Козацький блок, Правовий простір, Комітет філософії правового самозахисту та інші.