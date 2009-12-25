Під новорічні ялинки Луценко поставить 2,5 тисячі міліціонерів

Понад 4 тисячі працівників міліції охоронятимуть громадський порядок і безпеку мешканців та гостей столиці у новорічні та різдвяні свята.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві, лише новорічні ялинки вартуватимуть понад 2,5 тисячі працівників міліції.

З них біля головної ялинки України, встановленої на Майдані Незалежності, та у центральній частині міста у новорічну ніч нестимуть службу більш як тисяча столичних міліціонерів, а біля ялинок, розташованих на території районів, – понад 300 працівників міліції.