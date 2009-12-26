Коли працюєш в Нацбанку, служиш не Ющенку і не Януковичу

Перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК зазначає, що із задоволенням працював би головою Національного банку.

Про це він сказав в ефірі програми «Велика політика» на телеканалі «Інтер», відповідаючи на запитання, чи відповідають дійсності чутки, що він може очолити Нацбанк, оскільки строк повноважень нинішнього голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА закінчився 16 грудня.

О.ШЛАПАК підкреслив, що для нього було б великою честю працювати в НБУ.

«І я б з великим задоволенням працював в Національному банку, а коли працюєш в Національному банку - ти служиш не Президенту ЮЩЕНКУ або Президенту ЯНУКОВИЧУ, ти служиш Україні. Я переконаний, що так зараз поступають в НБУ, і я б таким чином вчинив», - сказав О.ШЛАПАК.