У школах Луганська з 28 грудня поновлюють заняття

Луганська міська санітарно-епідеміологічна станція дала згоду на поновлення занять у школах міста з понеділка, 28 грудня, у зв’язку зі зниженням рівня захворюваності на ГРВІ та грип.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Луганської міської ради.

Карантин у школах міста був запроваджений з 16 грудня.

З 52-го тижня цього року у Луганську намітилася тенденція до зниження захворюваності на ГРВІ: зареєстровано 4914 випадків проти 8503 випадків на 51-му тижні.