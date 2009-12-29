Україною поширюються книжки з ООН

Організація Об‘єднаних Націй передасть на постійній основі Міністерству юстиції України літературу про права людини.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Мін’юсту, за словами міністра юстиції Миколи ОНІЩУКА, відповідні заходи здійснюватимуться в рамках проектів співпраці між українським Міністерством юстиції та Представництвом ООН в Україні.

З матеріалів, що надаватимуться ООН, Міністерство юстиції формуватиме інформаційні стенди та невеличкі бібліотеки про права людини в обласних, міських та районних управліннях юстиції. Матеріали будуть відкриті для загального доступу громадян.

Протягом грудня в територіальні органи юстиції вже передано перших шість книжок, що надійшли з Офісу Верховного Комісара ООН з прав людини. Це, зокрема, «Система договорів ООН в області прав людини», «Комітет з ліквідації расової дискримінації», «Права людини та підтримання правопорядку», «Права негромадян», “Права людини та тюремні заклади», «Сучасні форми рабства».

Крім того, для утворення спеціальних інформаційних стендів «ООН про права людини», на сьогодні здійснюється передача територіальним органам юстиції примірників різноманітних документів та інформаційних матеріалів - Загальна декларація прав людини; Конвенція ООН про права дитини; Конвенція ООН про права інвалідів; Звіт з людського розвитку в Україні та ще близько десятка листівок, пам‘яток та буклетів на різноманітні тематики.