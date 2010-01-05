Американець відкрив стрільбу у вестибюлі суду

Літній американець, який у понеділок влаштував стрілянину в будинку суду в Лас-Вегасі, убив охоронця і поранив судового виконавця, перш ніж його самого застрелила служба охорони, повідомляє Associated Press.

За даними агентства, чорношкірий чоловік, упізнаний, як 66-річний Джонні Лі Вікс (Johnny Lee Wicks) відкрив вогонь з дробовика на порозі приміщення поряд з контрольним пунктом безпеки. Він тяжко поранив двох людей, один з яких пізніше помер у госпіталі. Самого Вікса вогнем у відповідь убили охоронці.

Мотивом стрільби стало невдоволення Вікса роботою суду. У березні 2008 року Вікс подав позов на соціальні служби, поскаржившись, що йому скоротили допомогу після переїзду до Невади з Каліфорнії. У своїй написаній від руки семисторінковій скарзі позивач звинувачував Адміністрацію соціального забезпечення в дискримінації його прав за кольором шкіри.

Справа за скаргою Вікса була закрита у вересні 2009 року без задоволення вимог.