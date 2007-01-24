Начальник київської міліції Ярема подав у відставку

Віталій Ярема

Начальник Київського міського управління внутрішніх справ Віталій Ярема подав заяву про відставку.

Як повідомляє газета «Сьогодні», Ярема попрощався з підлеглими і подякував їм за спільну роботу, але свої подальші кроки коментувати не став, заявивши: «Швидко все дізнаєтеся».

За неофіційними даними, Ярему може змінити Олексій Крикун, у колишній голова УМВД у Дніпропетровській області.

Прес-секретар міністра МВС Костянтин Стогній відхилився від прямої відповіді на питання, чи достовірна інформація про відставку Яреми, пославшися на відсутність наказів від керівництва. «Поки представлений лише начальник одеської обласної міліції Геннадій Подройко, який замінив Богдана Керніцкого. Всі інші відомості, зокрема циркулюючі серед журналістів, залишаємо без коментарів. І взагалі, по будь-якому витоку призначається службове розслідування», - сказав Стогній.

Подройко раніше був першим замом начальника облуправління – керівником кримінальної міліції.

Нагадаємо, що керівництво Міністерства внутрішніх справ запропонувало написати рапорту про звільнення ряду регіональних керівників міністерства за неефективну діяльність.

Обком