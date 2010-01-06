Німецькі залізниці виходять на польський ринок

Німецькі залізниці - DB Bahn - виходять на польський ринок, в березні 2010 року компанія одержить польську ліцензію на здійснення пасажирських перевезень на території Польщі, повідомляє у вівторок газета Dziennik Gazeta Prawna.

За даними видання, німецький залізничний гігант звернувся до Управління залізничного транспорту по відповідну ліцензію на пасажирські перевезення для дочірньої компанії DB Bahn Polska.

Передбачається, що німецькі потяги з`являться на чотирьох головних напрямах і з`єднають столицю Польщі - Варшаву - з найбільшими містами: Гдинею, Катовіце, Краковом і Познанню.

Місцеві аналітики зазначають, що німецькі залізниці активно й агресивно витіснятимуть з ринку польського перевізника - PKP. Наразі невідомо, до яких дій у відповідь вдасться PKP, щоб утриматися на плаву, проте в цій конкурентній боротьбі у виграші виявляться пасажири.

РІА "Новости"