У Тимошенко назвали цілком реальну інфляцію на 2010 рік

Враховуючи, що за підсумками 2009 року інфляція становила 12,3%, прогноз інфляції в 2010 році в розмірі 9,7% можна вважати цілком реальним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявив міністр економіки України Богдан ДАНИЛИШИН.

«Враховуючи рівень інфляції в грудні 0,9% і за підсумками року – 12,3%, можна вважати, що показник на рівні 9,7% є таким, який можна, завдяки діям уряду, досягти в 2010 році», - сказав він.

Б.ДАНИЛИШИН підкреслив, що поточного року всі зусилля уряду буде спрямовано на стабілізацію економічної ситуації й підйом реального сектору економіки.

«Думаю, що завдяки діям уряду й особисто прем`єр-міністра ми зможемо досягти контролю над ситуацією й зробити все для того, щоб запропоновані макропоказники на 2010 рік були досягнуті», - сказав Б.ДАНИЛИШИН.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні інфляція в грудні 2009 р. по відношенню до листопада становила 0,9%, із початку року (до грудня 2008 року) – 12,3%. У січні–грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року інфляція становила 15,9%.

У проекті закону «Про Державний бюджет України на 2010 рік», поданому Кабінетом міністрів України, закладено такі прогнозні макропоказники: номінальний ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпи зростання ВВП – 3,76%, інфляція – 9,7%, фонд оплати праці – 331 млрд. грн.