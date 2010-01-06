Ющенко нагородив Шлапака орденом Ярослава Мудрого

"За вагомий особистий внесок"

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня. Текст відповідного указу від 1 січня ц.р. оприлюднено офіційном сайті глави держави. О.ШЛАПАКА відзначено “за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Української держави”.

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