Ющенко нагородив Шлапака орденом Ярослава Мудрого
17:03, 06 січня 2010Суспільство
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"За вагомий особистий внесок"
Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагородив першого заступника глави Секретаріату Президента України Олександра ШЛАПАКА орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.
Текст відповідного указу від 1 січня ц.р. оприлюднено офіційном сайті глави держави.
О.ШЛАПАКА відзначено “за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний розвиток Української держави”.
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