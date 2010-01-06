Ющенко доручив Тимошенко збільшити витрати на молодь

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду збільшити в 2010 році видатки Державного бюджету на реалізацію молодіжної політики в країні.

Про це йдеться в Указі Президента від 6 січня 2010 р. “Про деякі заходи із сприяння вирішенню актуальних питань молоді”, текст якого оприлюднений на офіційному сайті голови держави.

Зокрема, Кабінету міністрів України доручено під час допрацювання проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» передбачити збільшення порівняно з 2009 роком видатків: заходи з реалізації державної молодіжної політики, підтримку молодіжних і дитячих громадських організацій, а також на реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом на 2002–2012 роки.

Крім того, уряд повинен передбачати в проектах Держбюджету України на 2010 р. і подальші роки кошти на надання працедавцям дотації для забезпечення молоді першим робочим місцем відповідно до Закону України «Про забезпечення молоді, що здобула вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації працедавцеві».

У дорученнях голови держави також наголошується, що Кабмін повинен опрацювати питання щодо: розширення переліку професій і спеціальностей, по яких працедавцям може надаватися дотація для забезпечення молоді першим робочим місцем; удосконалення планування витрат, пов`язаних з пільговим проїздом студентів вищих професійно-технічних навчальних закладів, з урахуванням реальної кількості осіб, що користуються такою пільгою.

В.ЮЩЕНКО також доручив створити до 1 березня 2010 р. Всеукраїнський центр патріотичного виховання молоді та Будинок молоді України, а також затвердити у ц.р. Державну програму «Студентський та учнівський гуртожиток» та забезпечити її фінансування.

В указі також йдеться про проведення до кінця 2010 р. дослідження відповідності ринку освітніх послуг, зокрема, з підготовки фахівців із вищою освітою потребам ринку праці та формування державного замовлення на підготовку таких фахівців згідно з поточними і перспективними потребами ринку праці.

Окремі доручення В.ЮЩЕНКА уряду стосуються, зокрема, забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати стипендій студентам вищих навчальних закладів.

У свою чергу Президент доручив вжити відповідних заходів щодо збільшення асигнувань на заходи з реалізації молодіжної політики та розширення мережі молодіжних центрів праці тощо обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям та Раді міністрів Автономної Республіки Крим.