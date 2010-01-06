Ющенко підписав указ про вивчення історії Січових Стрільців

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив уряду у двомісячний строк розробити і затвердити у двомісячний строк план заходів на 2010 р. з відзначення 95-ї річниці перемоги Українських Січових Стрільців на горі Маківка (Сколівський район Львівської області), всебічного вивчення та об`єктивного висвітлення діяльності цього військового формування.

Про це йдеться в указі В.ЮЩЕНКА від 6 січня п.р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі глави держави.

Зокрема, Кабінет міністрів має передбачити організацію та проведення урочистих заходів з відзначення діяльності вказаних формувань у містах Києві і Львові та інших населених пунктах України. У квітні 2010 р., згідно з указом, у місті Львові повинна відбутися за участю Національної академії наук України наукова конференція, присвячена історії національних військових формувань, зокрема Українських Січових Стрільців, та їх ролі у становленні української державності на початку XX століття.

Крім того, уряд має забезпечити проведення у травні цього року на горі Маківка (Сколівський район Львівської області) Всеукраїнської молодіжної патріотичної акції за участю молодіжних організацій України, а також організацію проведення в навчальних закладах, військових з`єднаннях і частинах, закладах культури лекцій, бесід, круглих столів, інших тематичних заходів, присвячених діяльності Українських Січових Стрільців та інших національних військових формувань.

Президент вважає за необхідне організувати дослідницьку роботу з вивчення історії Українських Січових Стрільців, організувати тематичні виставки документів, книг, речових та інших пам`яток, пов`язаних з історією формувань та створення документального фільму.

Серед інших запропонованих Президентом заходів - випуск в обіг поштової марки і конверта, присвячених річниці перемоги Українських Січових Стрільців на горі Маківка.

Уряду доручено забезпечити відповідне фінансування заходів з відзначення, всебічного вивчення та об`єктивного висвітлення діяльності Українських Січових Стрільців.

У свою чергу Міністерству закордонних справ України В.ЮЩЕНКО доручив забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України заходів, присвячених діяльності Українських Січових Стрільців, із залученням, зокрема, представників української громадськості за кордоном, проведення роботи з донесення до міжнародної спільноти об`єктивної інформації про події, пов`язані з боротьбою України за незалежність на початку XX століття.

Указ підписано ураховуючи вагому роль формувань Українських Січових Стрільців у відродженні національних воєнних традицій, їх активну участь в Українській революції 1917–1921 років та становленні української державності на початку XX століття, а також з метою відновлення історичної правди та національної пам`яті, поширення об`єктивної інформації про діяльність національних військових формувань.