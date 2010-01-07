Створюється національний парк «Тузловські лимани»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про створення національного природного парку «Тузловські лимани» на території Татарбунарського району Одеської області.

Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Документ видано з метою збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об`єктів Північного Причорномор`я.

В указі зазначається, що до території парку «Тузловські лимани» погоджено в установленому порядку включення 27 тис.865 га земель державної власності.

Кабінету міністрів України В.ЮЩЕНКО доручив забезпечити вирішення питання щодо утворення адміністрації національного природного парку «Тузловські лимани» та забезпечення її функціонування.

Крім того, уряд має у шестимісячний строк затвердити Положення про парк і протягом 2010-2011 рр. вирішити питання щодо надання йому у постійне користування 2 тис. га земель запасу (у тому числі 1,7 тис. га земель водного фонду) та розробки проекту землеустрою.

Згідно з указом, Кабмін під час доопрацювання проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2010 рік» та підготовки проектів законів про держбюджет на наступні роки повинен передбачати кошти, необхідні для функціонування парку «Тузловські лимани».