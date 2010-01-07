Міністр роздала 24 квартири в Західному Криму

У с. Уютне Сакського району (АР Крим) 24 сім’ї отримали від уряду ордери на квартири у будинку, що по вул. Кірова, 11а.

Від імені уряду їх вручила учора міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНИСОВА, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

„Програма придбання житла Державною іпотечною установою, яку запровадив уряд, вирішує два важливих завдання – допомагає людям нарешті поліпшити свої житлові умови та підтримує будівельну галузь в період жорсткої фінансової кризи”, - сказала під час вручення ордерів міністр.

За її словами, поіменні списки громадян були затверджені на засіданні Кабінету міністрів України. Більшість сімей, які отримали квартири, чекали на них до 27 років.

Л.ДЕНИСОВА поінформувала, що незабаром ще 19 сімей отримають нове житло у м. Керч.