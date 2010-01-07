В Криму оголошене штормове попередження

У річках на півдні Криму сьогодні можливе підняття рівня води, тому на півострові оголошено штормове попередження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримського управління МНС.

«У річках південного району Криму і південно-західного передгір`я очікується підйом рівня води на 0,3-0,8 метри», - йдеться у повідомленні.

Це четверте штормове попередження, оголошене кримським управлінням МНС з початку 2010 року.