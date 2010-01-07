Обсяг роздрібної торгівлі знизився в єврозоні та ЄС-27

У листопаді 2009 року порівняно з жовтнем 2009 року обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні зменшився на 1,2%, в усіх країнах-членах ЄС (ЄС-27) – на 0,8%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У листопаді-2009 порівняно з листопадом-2008 обсяг роздрібної торгівлі зменшився на 4,0% в єврозоні та на 2,1% - в ЄС-27.

У листопаді 2009 року роздрібна торгівля “продуктами харчування, напоями та тютюном” порівняно із жовтнем 2009 року зменшилася на 0,4% в обох зонах. Непродовольчий сектор зменшився на 1,6% в єврозоні та на 1,0% - в ЄС-27.

Зростання обсягів роздрібної торгівлі у листопаді-2009 порівняно із жовтнем-2009 було зафіксовано лише в Польщі (1,0%) та Великій Британії (0,2%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі – в Литві (-4,8%), Естонії (-3,1%) та Латвії (-2,3%).

У листопаді 2009 року порівняно з листопадом 2008 року роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 2,9% в єврозоні та на 1,6% - в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 4,2% в єврозоні та на 1,7% - в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Польщі (4,6%) та Бельгії (3,7%). Найбільше зниження зареєстровано в Латвії (-30,2%), Литві (-27,8%) та Естонії (-21,2%).

У жовтні 2009 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з вереснем 2009 року зріс на 0,2% в єврозоні та на 0,5% в ЄС-27.