У Севастополі порушили права Тягнибока

Завтра окружна виборча комісія територіального виборчого округу №224 із виборів Президента України розгляне питання «Про порушення рівності виборчого права й основ виборчого процесу в передвиборній агітації кандидатів на пост Президента України», що мали місце 6 січня, коли кандидат на пост глави держави Олег ТЯГНИБОК проводив зустріч із виборцями територіальних виборчих округів №224 і №225.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник однієї з правозахисних організацій міста, які подали до ОВК відповідне звернення.

За словами правозахисника, в ході зустрічі деякі місцеві депутати, представники ряду громадських організацій та політичних партій фізично перешкоджали діяльності кандидата на пост Президента України О.ТЯГНИБОКА, чим порушили норми загального виборчого права, принцип рівності виборчого права, основи виборчого процесу.

Крім того, зазначив правозахисник, були обмежені права громадян вільно обговорювати програму кандидата в Президенти України.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня в Севастополі О.ТЯГНИБОК проводив зустріч із виборцями. Будівлю Ділового та культурного центру, де проходив захід, пікетували активісти деяких партій та громадських організацій.

Лідеру ВО «Свобода» і його прихильникам вдалося потрапити в Діловий та культурний центр тільки завдяки умілим і грамотним діям міліціонерів, багато охочих взяти участь у зустрічі не змогли це зробити, оскільки прохід до будівлі було заблоковано активістами громадських організацій та політичних партій, які виступали проти приїзду О.ТЯГНИБОКА до Криму.

За даними міліції, в акції брали участь від 600 до 800 осіб. Затримано 6 осіб, які порушували громадський порядок під час пікету.