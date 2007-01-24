Депутати хочуть відстрочити податок з продажу нерухомості

Народні депутати пропонують відстрочити податок на операції з продажу нерухомості до 1 січня 2008 р.

Як повідомили УНІАН в інформаційному управлінні Верховної Ради, про це йдеться в законопроекті №3023 про внесення змін до Закону “Про податок із доходів фізичних осіб” (щодо оподаткування операцій з продажу об`єктів нерухомого майна), внесений народним депутатом Валерієм ПИСАРЕНКОМ (фракція БЮТ) і зареєстрований у парламенті 17 січня.

Документ знаходиться на розгляді Комітету ВР із питань фінансів і банківської діяльності.

Метою законопроекту є створення умов для належного доопрацювання законодавчої бази, необхідної для проведення процедури визначення оціночної вартості об`єктів нерухомого майна при укладенні договорів їх купівлі-продажу. Тому пропонується відстрочити введення в дію ст. 11 Закону “Про податок із доходів фізичних осіб”.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2007 р. доходи від продажу нерухомості оподатковуються з доходів фізичних осіб відповідно до ст. 11 Закону «Про податок із доходів фізичних осіб".

Згідно із Законом від 22 травня 2003 року №889 «Про податок із доходів фізичних осіб», об`єктом оподаткування є будь-який дохід, нарахований (виплачений) на користь платника податків впродовж звітного періоду оподаткування, до складу якого, зокрема, входять доходи від продажу рухомого й нерухомого майна, розташованого на території України, а також дохід у вигляді успадкованого й дарованого майна.

Не оподатковується дохід від продажу не частіше одного разу впродовж звітного податкового року житлового будинку, квартири (частини квартири), кімнати, садового будинку (включаючи земельну ділянку, а також господарсько-побутові споруди й споруди, розташовані на ділянці), якщо загальна площа об`єктів нерухомості не перевищує 100 кв. м.

У випадку, якщо площа об`єкту перевищує 100 кв. м, податок нараховується за ставкою 1% від вартості об`єкту на ту частину доходу, яка одержана за площу понад встановлені законом 100 кв. м. Тобто, ставка податку 0% або 1% застосовується тільки під час продажу одного (першого) об`єкту житла.

Дохід, одержаний від продажу протягом року більше одного об`єкту житла або інших об`єктів нерухомості, обкладається за ставкою 5%. У такому ж порядку обкладається дохід від продажу об`єкту незавершеного будівництва.