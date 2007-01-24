Люди Шуфрича розмінували свинарник
17:54, 24 січня 2007Суспільство
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На Донеччині знайшли майже 50 боєприпасів
Cьогодні у лісі поблизу хутору Мазанівка Донецької області члени клубу „Пошук” під час розкопок на місці боїв виявили 40 артилерійських снарядів та 8 мінометних мін.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
До прибуття піротехніків МНС працівниками міліції на місці організована охорона.
Крім того, сьогодні зранку піротехніки МНС розмінували свинокомплекс “Поляна” у Черкасах, де була виявлена мінометна міна часів війни.
На Запоріжжі піротехніки знешкодили 2 міни та гранату у селі Василівське, знайдені у лісосмузі місцевими жителями.
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