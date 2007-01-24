Люди Шуфрича розмінували свинарник

Cьогодні у лісі поблизу хутору Мазанівка Донецької області члени клубу „Пошук” під час розкопок на місці боїв виявили 40 артилерійських снарядів та 8 мінометних мін.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.

До прибуття піротехніків МНС працівниками міліції на місці організована охорона.

Крім того, сьогодні зранку піротехніки МНС розмінували свинокомплекс “Поляна” у Черкасах, де була виявлена мінометна міна часів війни.

На Запоріжжі піротехніки знешкодили 2 міни та гранату у селі Василівське, знайдені у лісосмузі місцевими жителями.