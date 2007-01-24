Газету «Хрещатик» очолить Дмитро Джангіров

Виконувачем обов’язків головного редактора газети «Хрещатик» призначено Дмитра ДЖАНГІРОВА.

Як повідомили УНІАН співробітники видання, вчора відбулося його представлення членам трудового колективу. Призначення Д.ДЖАНГІРОВА сьогодні підтвердили УНІАН в приймальній газети “Хрещатик”, водночас зазначили, що коментарів з цього питання давати поки що не можуть.

Як повідомляє «Телекритика», саме вчора, 23 січня, Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав відповідне розпорядження про призначення Д.ДЖАНГІРОВА.

Як передає «Кореспондент.net» із посиланням на в.о. начальника Головного управління із взаємодії зі ЗМІ та зв’язків із громадськістю Тетяну ВАСИЛЬЄВУ, Д.ДЖАНГІРОВ керуватиме «Хрещатиком» до призначення головного редактора, який буде визначений на конкурсній основі. «Зараз уже оголошено конкурс, затверджується конкурсна комісія, що складатиметься з представників усіх фракцій», - повідомила Т.ВАСИЛЬЄВА. Комісія має затвердити вимоги до кандидатури головного редактора, які згодом будуть опубліковані. «Необхідно було залучити професіоналів хоча б на цей перехідний період», - наголосила вона.

Довідка УНІАН. 28 вересня 2006 р. Київська міська рада прийняла рішення про звільнення головних редакторів трьох комунальних газет, в т.ч. газети Київської міської ради «Хрещатик» Геннадія КИРИНДЯСОВА.

Щодо заміщення вакантних посад керівників ЗМІ Київрада прийняла рішення про проведення конкурсу.

Д.ДЖАНГІРОВ народився 1966 року в Києві. Здобув вищу освіту на хіміко-технологічному факультеті КПІ (1983-1989). 1989-1992 – інженер Науково-дослідного інституту колоїдної хімії та хімії води. З 1990 року – член Конституційно-демократичної партії України. З 1992 року - співзасновник громадсько-політичного об’єднання «Нова Україна», працював у секретаріаті. З 1994 року – політичний оглядач відділу політики УНІАН. У 1994-2000 рр. – політичний оглядач, редактор відділу «Держава та економіка» тижневика «Бізнес»; головний редактор газети «Вечерние вести». У 2001-2002 рр. – головний редактор газети «Слово Батьківщини». Був референтом-консультантом депутата Юрія БОЛДИРЕВА, що прославився ідеєю переселення українців у Сибір. З 2003 року - головний редактор газети «Понедєльник». У 2003 році разом із Дмитром КОРЧИНСЬКИМ вів скандальну програму «Проте» на «1+1», спрямовану проти «Нашої України» та Віктора ЮЩЕНКА.