У Луценка рапортують про зменшення кількості злочинів

Міністерство внутрішніх справ України заявляє про зменшення у 2009 році кількості злочинів в країні.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України.

Зокрема, торік до органів внутрішніх справ надійшло понад 2 мільйони 907 тисяч заяв та повідомлень про злочини. Зареєстровано 434,7 тисячі злочинів, у тому числі 398 тисяч - загальнокримінальної спрямованості. У порівнянні з 2008 роком зменшилася кількість умисних убивств на 8,5%, умисних тяжких тілесних ушкоджень – на 18,1%, зокрема таких, що спричинили смерть потерпілого – на 31,5%.

Також зменшилася кількість зґвалтувань (на 13,9%), злочинів, скоєних неповнолітніми або за їх участю (на 2,2%) та випадків незаконного заволодіння транспортними засобами (на 10,5%).

Працівники міліції розкрили майже 300 тисяч злочинів, у тому числі 269 тисяч загальнокримінальної спрямованості, з яких 92,2 тисячі - тяжкі та особливо тяжкі, 26,1 тисячі - злочини минулих років.

Торік було припинено діяльність 379 організованих груп і злочинних організацій. Викрито 1 570 осіб, які вчинили в їх складі 3 514 злочинів, зокрема 25 умисних вбивств, 135 розбоїв, 72 грабежі, 949 злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків, 64 – легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та 680 крадіжок. Правоохоронці виявили 20 фактів бандитизму та 22 – створення злочинної організації.

У сфері економіки викрито понад 36,6 тисяч злочинів, у тому числі 15,8 тисяч тяжких та особливо тяжких видів.

У сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів викрито понад 57,6 тисячі злочинів. Задокументовано майже 16 тисяч фактів збуту наркотиків. Ліквідовано 2,1 тисячі наркопритонів, зокрема 579 – для виробництва та виготовлення наркотиків. Із незаконного обігу вилучено 10,8 тонн (за завершеними кримінальними справами) наркотичних засобів.

У зловмисників було вилучено майже 3,1 тисячі одиниць вогнепальної зброї, у тому числі 1,4 тисячі нарізної, 314 гладкоствольної, 1,4 тисячі іншої, 62 саморобні вибухові пристрої, 311 гранат та 130 тисяч набоїв.

Викрито понад 212 тисяч осіб, винних у скоєнні злочинів. Установлено 16,3 тисячі злочинців, які переховувалися від слідства і суду, та долю 4,1 тисячі безвісти зниклих громадян.

У результаті вжитих МВС заходів упродовж минулого року на 28% зменшилася кількість дорожньо-транспортних пригод із потерпілими, на 31% - загиблих та на 28% - травмованих учасників дорожнього руху. Таким чином у порівнянні з 2008 роком було збережено життя понад 2,3 тисячі людей та попереджено травмування майже 17,6 тисячі громадян.