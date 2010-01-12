Євро на міжбанку різко пішло вгору

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0210/8,0385 грн./дол., на 12.00 ціни зросли до 8,0570/8,0725 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли максимуму – 8,0830/8,0970 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2729/0,2735 грн./рубль, а на 12.00 ціни піднялися до 0,2738/0,2746 грн./рубль. На момент закриття ціни досягли значень 0,2749/0,2755 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився і склав 29,45 рублів за долар (+0,0525).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4455/1,4520 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,6335/11,6615 грн./євро, на 12.00 ціни пішли вгору – 11,6740/11,6920 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,7145/11,7365 грн./євро.