Ющенко привітав з 10-річчям Львівське товариство в Києві

Президент України Віктор ЮЩЕНКО разом із дружиною Катериною ЮЩЕНКО відвідав мистецько-обрядове дійство «Меланка», організоване Львівським товариством у Києві.

Захід відбувся в Палаці мистецтв «Український дім», повідомляє прес-служба глави держави.

В.ЮЩЕНКО привітав усіх присутніх із Різдвом Христовим, Новим роком та зі святом «Меланка» - радісним і глибоко народним святом.

Глава держави також привітав із 10-річчям Львівського товариства в Києві його членів. Президент наголосив, що для всієї України Львів і Львівщина є символами українського національного духу, високої культури, відданості ідеалам свободи й державності.

«Завдяки глибокій вірі в Бога, в Україну галицька громада і Львівське товариство додає дуже багато того необхідного, що потребує Україна у роки свого становлення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Говорячи про виклики та іспити, які нині стоять перед нашою державою, Президент підкреслив, що це виклики становлення нації. Він висловив упевненість в тому, що Україна, безумовно, поверне свою культуру, історію, мову, традицію.