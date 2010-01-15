МВС не знає про "бойовиків з Грузії", а СБУ це не обходить

МВС України не володіє інформацією про начебто прибуття під виглядом міжнародних спостерігачів бойовиків з Грузії з метою зриву виборів у Донецькій області, як про це повідомляють окремі ЗМІ.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України.

«У МВС такої інформації немає», - наголосили в ДЗГ.

У свою чергу, коментуючи зазначену інформацію, начальник прес-центру СБУ Марина ОСТАПЕНКО сказала: «СБУ не займається перевіркою міжнародних спостерігачів та іноземців, які прибули в Україну в приватних цілях. Що стосується забезпечення громадського порядку, то це прерогатива міліції. А перевіркою статусу спостерігача повинна займатися Центральна виборча комісія України».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат, член фракції Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО заявила, що грузинська сторона «направила до України величезну кількість бойовиків для того, щоб втрутитися у виборчий процес». Зокрема, вчора до Донецького аеропорту до 16.50 авіакомпанією Georgian Airlines прибув чартерний рейс, на борту якого було 152 пасажири – лише чоловіки віком від 25 до 45 років», - повідомила О.БОНДАРЕНКО. 15 і 19 січня "очікується прибуття ще двох чартерних авіалайнерів грузинської авіакомпанії аналогічної місткості".

«Виникає питання: що за люди прибувають до України з Грузії і навіщо вони прибувають? Якщо це міжнародні спостерігачі, то чому вони підібрані за певною віковою і статевою ознакою? На ці питання потрібно дати відповідь», - заявила народний депутат.