Ющенко вимагає від Тимошенко негайно усунути посередників з газового ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вимагає від прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО припинити лобіювати власні та іноземні інтереси на українському газовому ринку та вжити заходів щодо перегляду газових контрактів з Росією від 19 січня 2009 року.

Про це повідомив Представник Президента з міжнародних питань енергобезпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, поінформували УНІАН у прес-службі глави держави.

Також В.ЮЩЕНКО вимагає від Ю.ТИМОШЕНКО невідкладно усунути з українського газового ринку посередників і невідкладно переглянути планові показники діяльності на газовому ринку в 2010 році з метою повноцінного виконання Українською державою своїх зобов’язань з поставок і транзиту газу на прозорих умовах.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО вчора на прес-конференції оприлюднила низку повідомлень про газ, які не відповідають дійсності.

Зокрема, сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що критика українсько-російських газових угод начебто зумовлена чиїмось бажанням повернутися «до посередництва і мегакорупції в газовій сфері».

Насправді ж, за його словами, посередницькі схеми в газовій сфері запроваджені саме за участі Ю.ТИМОШЕНКО під час перебування її на різних державних і недержавних посадах. Зокрема, у 2005 році уряд, очолюваний Ю.ТИМОШЕНКО, створив усі умови для того, аби за ініціативою російської сторони поставки газу здійснювалися за участю посередників «РосУкрЕнерго» и «УкрГазЕнерго», які на 50% належать російському «Газпрому».

А з 1 січня 2009 року уряд Ю.ТИМОШЕНКО запровадив на український ринок нового посередника - 100% дочірню компанії «Газпрому» «Газпромзбут Україна», який не створює ніякої доданої вартості і лише контролює українських споживачів газу.

Також Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наполягає, на противагу Ю.ТИМОШЕНКО, що газові контракти від 19 січня 2009 року є недосконалими, дискримінаційними щодо України і базуються не на ринкових економічних, а на політичних умовах. “Вони особливо вигідні російській стороні і згубні для української. Це визнали, зокрема, і в Росії”, - зазначив він.

Не відповідає дійсності, за словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, і твердження Ю.ТИМОШЕНКО щодо цін на газ.

Відповідно до контрактів, ціна російського природного газу для України є вищою за середню ціну для європейських держав, а транзитна ставка – найнижчою, підкреслив він. І це призвело, сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, до того, що НАК «Нафтогаз України» лише за один 2009 рік був змушений запозичити понад 3 млрд. дол. для розрахунків за імпортований природний газ, що дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» на 2010 рік складає близько 5 млрд. дол., що уряд планує покривати за рахунок державного бюджету і золотовалютних резервів України.

Крім того, уряд встановив найвищі в Європі ціни на газ для української промисловості, зокрема хімічної. Це вже призвело до істотного скорочення виробництва в цих галузях, а їх продукція є неконкурентноспроможною на зовнішніх і внутрішньому ринках через завищені ціни на газ як сировину, наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Також, на його переконання, через згадані контракти і посередницькі схеми уряд втратив можливість повноцінно контролювати свій газовий ринок і фактично передав українську ГТС в управління «Газпрому», хоча офіційно вона наразі залишається власністю Української держави.

Звернув Б.СОКОЛОВСЬКИЙ увагу і на те, що прем’єр стверджує, що Україна буде надійним транзитером газу. Насправді, за його словами, затвердивши баланс газу на 2010 рік, уряд створив серйозну загрозу зриву поставок і транзиту газу в осінньо-зимовий період 2010/2011 років.