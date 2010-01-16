Чутки про відставку Меркель викликали зниження євро в Азії

Канцлер Німеччини Ангела Меркель спростувала чутки про те, що вона може піти у відставку, заявивши, що ці спекуляції "абсурдні", повідомляє Reuters.

Чутки викликали зниження євро на азіатських торгах, а валюта залишається під тиском в Європі, оскільки бюджетні проблеми в Греції підкреслили слабкість єврозони.

Джерело чуток про відставку поки не встановлене, і спостерігачі в Берліні були збентежені, почувши їх.

"У нас більше немає потреби говорити про абсурдність цієї ідеї", - сказала Меркель на прес-конференції в Берліні.

Меркель також сказала репортерам, що всі держави єврозони повинні працювати над скороченням своїх дефіцитів у рамках європейських бюджетних правил, закріплених в Пакті стабільності і зростання.

"Враховуючи те, що дефіцити бюджетів європейських держав різні, кожен повинен, звісно, робити свою роботу. Пакт стабільності і зростання - це наша спільна платформа, але кожен член повинен сам вживати необхідні заходи, і я додам щодо Греції, що там були зроблені важливі кроки до впорядковування бюджету".

Чутки про відставку виникли після публікації в журналі Time статті про внутрішні політичні проблеми Німеччини.

Суперечки в правоцентристській коаліції Меркель з різних питань, включно до скорочення податків, Афганістану й політики охорони здоров`я, затьмарили початок її другого терміну.

Деякі члени її власної Християнсько-демократичної партії цього тижня звинуватили Меркель в тому, що вона не змогла достатньою мірою продемонструвати лідерство.

Опитування, проведене минулого тижня телеканалом ARD, показало, що кількість людей, які підтримують Меркель, скоротилася на 11 процентних пунктів порівняно з груднем, до 59 відсотків, що стало для неї мінімальним показником з кінця 2006 року.