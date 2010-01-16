Луценко: поблизу ЦВК розташований великий підрозділ внутрішніх військ

Органи Міністерства внутрішніх справ не планують посилювати охорону біля приміщення Центральної виборчої комісії в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО.

«ЦВК охороняють представники управління державної охорони. Міліція ж в робочому режимі патрулюватиме навколо. Ніякого посилення чи барикад, як то було в 2004 році, не буде. Але, безумовно, будемо реагувати на прохання управління держохорони. Хочу нагадати, що поблизу ЦВК знаходиться один з найбільших підрозділів внутрішніх військ, тому реакція буде миттєва», - сказав він.