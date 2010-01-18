Кому дісталися «Золоті глобуси»

Меріл СТРІП одержала "Золотий глобус" за роль у фільмі "Джулі і Джулія" в жанрі комедії і мюзиклу.

Про це повідомляє РІА «Новости», зазначивши, що церемонія вручення нагород "Золотий глобус", яка по значущості для світу кіно поступається лише "Оскару", проходить у США.

Найкращою драматичною актрисою року названа Сандра БУЛЛОК за фільм "Невидима сторона".

Джеймс КЕМЕРОН одержав "Золотий глобус» як найкращий режисер за фільм "Аватар", який також названий найкращою драмою року. Картина номінована на "Золотий глобус" чотири рази. Дія епічної драми розвертається на планеті Пандора і є версією цивілізаційної війни за ресурси. Бюджет фільму становив 237 млн. дол., касовий збір перевищив 1,6 млрд. дол.